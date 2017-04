Antonella Clerici, ama Garrone ma apprezza le galanterie dello chef sexy

E' felice Antonella Clerici al fianco di Vittorio Garrone e non fa nulla per nasconderlo. Passionaria, la presentatrice, in televisione con due programmi, appare più scherzosa e autoironica che mai raccontando anche della gelosia del suo uomo nei confronti delle galanterie che lo chef argentino Natalio Simionato le riserva. Ma lei non ha occhi che per Garrone, al suo fianco dalla scorsa estate: "E' un uomo che fa il tifo per me".