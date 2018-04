Annalisa Minetti: "Eccovi la mia piccola Elena Francesca"

Annalisa Minetti presenta la sua piccola Elena Francesca a Domenica Live. La bimba nata il 29 marzo scorso ha solo 10 giorni. Piccola e paffuta, è la gioia più bella di mamma Annalisa e di papà Michele: “Non dormiamo più dal 29 perché la piccola piange la notte e cerca sempre di mangiare”.



Le telecamere di Domenica Live hanno seguito passo dopo passo i giorni della nascita di Elena Francesca, dall'arrivo in ospedale della mamma prima del parto, alla nascita e al primo bagnetto della bimba. “E' stata un'emozione indescrivibile – ha raccontato la Minetti – ma non farò mai più il cesareo. Con lei ho instaurato un rapporto quasi animale, appena nata lei mi ha toccato le labbra come se avesse riconosciuto la mia voce”.



E a proposito della reazione del suo primo genito Fabio racconta: “E' letteralmente impazzito per la sorellina”. La cantante ha poi spiegato del perché abbia scelto di conservare il cordone ombelicale a Lisbona: “Rappresenta la speranza per me di poter tornare un giorno a vedere grazie allo studio e alla ricerca sulle cellule staminali”.