Annalisa Minetti incinta di 7 mesi: "Fatto il test, la bimba è sana"

Annalisa Minetti, incinta di sette mesi, è ospite di "Domenica Live" e parla in esclusiva della gioia di diventare mamma per la seconda volta. La piccola Elena, questo il nome scelto per la bimba, nascerà i primi di marzo e la cantante si sta preparando all’evento. "Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia". Un passo deciso per un motivo semplice, come la cantante spiega a Barbara D’Urso: "Lo abbiamo fatto per capire eventualmente come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano". Poi le immagini dell’ecografia tridimensionale e il regalo del marito che le ha permesso di "vedere" la figlia, infine la commozione con il messaggio dei genitori che a sorpresa appaiono nel salotto della D’Urso.