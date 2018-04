Marco Ferri a Domenica Live: "Ho passato due notti con Lory Del Santo"

Marco Ferri a Domenica Live conferma le dichiarazioni di Lory Del Santo: "Si è vero, tanti anni fa ho passato due notti a Cannes con Lory, ma non è successo nulla. E' rimasto tutto nella sfera dell'amicizia". L'ex naufrago poi chiede alla diretta interessata, ospite anche lei nello studio di Barbara d'Urso: "Ma perché non mi hai chiamato 10 anni fa e ne abbiamo parlato allora, adesso non ho un ricordo chiaro".



Ferri a questo punto viene però accusato di non essere "andato fino in fondo" con la bella showgirl e per sfuggire ai commenti, in risposta ad una domanda diretta della conduttrice replica: "Se al posto di Lory ci fossi stata tu Barbara, con quel vestito, ci sarei stato sicuramente e per rispetto sarei dovuto andare a dormire fuori dalla porta".