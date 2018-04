Marco Ferri: "Sono etero ma se fossi gay quale sarebbe il problema?"

Marco Ferri ha risposto in prima persona alle dichiarazioni di Cecilia Capriotti che, appena uscita dall’Isola dei Famosi, aveva parlato della presunta omosessualità dell’ex naufrago. Ospite di Pomeriggio Cinque, il figlio dell’ex calciatore dell’Inter ha chiarito con un sorriso queste illazioni. "Inizialmente mi è venuto da ridere, poi mi è rimasto un po’ di amaro in bocca perché le dichiarazioni di Cecilia hanno una vena accusatoria e denotano un po’ di discriminazione come se l’omosessualità fosse svilente della mia persona o dell’essere uomo", ha dichiarato Ferri.



L'ex naufrago poi fa una domanda diretta all’attrice: "Vorrei chiederti una cosa, io sono eterosessuale e chi mi conosce lo sa, ma se fossi omossessuale quale sarebbe il fastidio?". Pronta la risposta della showgirl: "Io non ho mai detto questo quindi non puoi girarti la frittata. Ho fatto una battuta infelice dicendo che hai una parte femminile molto sviluppata, ma non ti ho mai accusato di essere gay".