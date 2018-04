Isola, cosa c’è tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian?

Un’amicizia fraterna o un feeling speciale che nasconde qualcosa di più? E’ questo il dubbio che ruota attorno alla natura dei rapporti tra i due naufraghi Jonathan Kashanian e Marco Ferri. Un dubbio che si è insinuato anche tra gli ospiti di Barbara d'Urso a Domenica Live, tra cui c’era anche Viviana Tirelli, la mamma di Marco.



Mentre andava in onda il servizio dedicato ai due concorrenti dell’Isola dei Famosi, che ripercorreva tutti i momenti di tenerezza tra i due, dagli abbracci alle notti passate insieme, dalle confidenze fino ai “grattini” sotto al sole, ha detto: “Se fosse gay non ci sarebbe nulla di male”. A ferirla sono state, piuttosto, le parole dell’ex naufraga Cecilia Capriotti, che in un’intervista ha dichiarato “Marco Ferri è più femmina di me […]. Il mio fidanzato, se uno gli fa i grattini, gli tira un pugno in faccia” e rivelato che “una naufraga fidanzatissima si era veramente infatuata di Marco, e lui ha risposto no grazie”.



Viviana ha commentato “E menomale. Se devo scegliere fra mio figlio che fa i grattini a Johnatan e il fidanzato della signora Capriotti che gli tira un pugno, mi tengo mio figlio. Ci sono rimasta molto male”. E sugli uomini sempre più impegnati nelle faccende domestiche, non più solo responsabilità delle donne, chiosa: “Ad avercene di uomini più ‘effeminati’”.