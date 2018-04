Marco Ferri: "Figlio di papà sì ma non bamboccione"

Dopo l'intervista a Paola Di Benedetto, “La parola chiave” torna con Marco Ferri. L'ex naufrago e figlio del difensore nerazzurro Riccardo Ferri si è molto divertito a commentare le principali keywords con cui gli utenti lo cercano sul web. Con aria disinvolta ha ammesso di aver pensato a una possibile love story con Alessia Mancini, prima di prendere parte all'Isola, salvo poi cambiare nettamente idea. Non si tira nemmeno indietro quando si tratta della sua famiglia: riconosce di essere un figlio di papà, ed è orgoglioso di esserlo, ma non per questo lo si deve definire un bamboccione. L'intervista all'ex naufrago, tronista e corteggiatore si è conclusa con una rassicurazione: è italiano in tutto e per tutto.