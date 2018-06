Andrea Damante, dopo il silenzio rivela: "Amo ancora Giulia"

Andrea Damante parla per la prima volta della separazione da Giulia De Lellis , dopo che la coppia si è lasciata ad aprile con un annuncio social. Trascorso un mese di silenzio, l'ex tronista e oggi deejay apre il cuore e in un'intervista su Chi fa una dichiarazione alla ex: "Amo ancora Giulia. Starle lontano mi fa male e lei lo sa", e lascia uno spiraglio nel loro futuro: "Tra noi due non è ancora detta l'ultima parola".

Andrea e Giulia sono stati una tra le coppie più amate dal pubblico e più mediatiche e si sono lasciati all'improvviso il 24 aprile. Prima un messaggio social di lei, poi una serie di accuse e polemiche. Al settimanale di Alfonso Signorini, Damante racconta: "Abbiamo vissuto due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli. Abbiamo avuto troppa gente addosso, pronta a dirci che cosa fare, dove andare. Forse la nostra storia non ce la siamo mai goduta realmente. Un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non sapere fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto".

Così dopo "Uomini e Donne", dopo il "Grande Fratello Vip" di lui e quello di lei, la loro storia è naufragata: "Provo dolore per la fine di questa storia, amo ancora Giulia e lei lo sa. Ho commesso degli errori, idem lei. Due persone possono chiudere una storia, ma so che noi due rimarremo speciali per sempre l'uno per l'altra".



Prima della loro separazione, i due avevano già in mente di sposarsi. A questo proposito Damante racconta: "Io ho sempre pensato di mettere su famiglia con Giulia. Poi la bomba è esplosa e ci siamo persi. Lei sarà una mamma perfetta, con me o senza di me".