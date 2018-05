Giulia De Lellis parla di Andrea Damante: "Non rinnego nulla"

Giulia De Lellis torna sul luogo del delitto. A "Uomini e Donne", dove tutto è cominciato. La storia con Andrea Damante ha fatto emozionare e battere i cuori di tutti e la loro rottura ha sconvolto i fan. L'ex protagonista del "Grande Fratello Vip" sottolinea: "Non rinnego nulla". E subito dopo Andrea sulle storie di Instagram posta una frase sibillina: "Nel mondo reale, quello fatti di esperienza, terra e sangue, non è tutto così facile e bello come credete".

Prima di entrare in studio parte un video dove Giulia, in lacrime, spiega: "La prima volta che sono entrata in questo studio era tutto così nuovo. Le emozioni che mi ha regalato questo posto sono diventate un pezzo di me, della mia storia. Come tutte le cose brutte anche quelle belle passano, ma non rinnego nulla, anzi conservo tutto con amore. Vi auguro di vivere quello che ho vissuto io: un amore grande. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo perché nonostante tutto è stato stupendo". Intanto c'è chi insinua un flirt tra la De Lellis e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia...