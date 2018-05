Amici, Carmen si commuove leggendo la lettera del padre

Doppia gioia per Carmen, membro della Squadra Blu di Amici: dopo aver vinto con il 54% delle preferenze la sfida di canto Vodafone contro Emma (Squadra Bianca), nella quale entrambe si sono esibite in “Titanium” di David Guetta e Sia, la cantante siciliana ha avuto una sorpresa dal padre, imbarcato su una nave per lavoro.



"Sono felice di tutto quello che stai imparando – si legge in una lettera da lui inviata, mentre sugli schermi scorrono le foto di Carmen bambina – Sei migliorata moltissimo, ma ciò che mi rende orgoglioso è il tuo comportamento". A sorprendere ulteriormente l’emozionatissima Carmen è stato anche l’arrivo dei suoi tre fratelli: "Vi amo, vi amo, vi amo", ha urlato la concorrente correndogli incontro.