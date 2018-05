Amici 17, sette talenti per la settima puntata del talent e arrivano Fedez e J-Ax

Settima puntata di "Amici 17" e sette talenti ancora in gara a contendersi l'ambito trofeo, i cantanti Biondo, Carmen, Einar, Emma e Irama e i ballerini Bryan e Lauren. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per sabato 19 maggio su Canale 5 in prima serata con tanti graditi ospiti tra cui Fedez e J-Ax...