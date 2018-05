"Amici 17", Carmen vince a sorpresa ed è record di ascolti

Una puntata ricca di sorprese e ospiti, che ha voluto omaggiare la danza e la diversità. Ospite ormai fissa la "vecchia che balla" de Lo Stato Sociale, l'83enne Paddy Jones, ma tra una sfida e l'altra si sono esibiti anche altre ballerini "sui generis", come Dergin Tokmak, danzatore turco-tedesco che ha eseguito un ballo con le stampelle.



Il trionfo di Carmen, prima classificata nella categoria cantanti, ha sorpreso tutti e ha dato una svolta alla puntata, che non ha invece visto nessun vincitore tra i danzatori. Alla fine i professori hanno deciso di rimandare la scelta tra Bryan e Lauren alla prossima puntata. Maria De Filippi ha voluto però omaggiare ambedue gli allievi elogiandone le qualità: "Sono veramente orgogliosa di entrambi, comunque andranno le cose terremo le porte aperte per loro nel nostro programma". Anche se Lauren, che si è esibito anche con una coreografia in difesa delle donne, sembrava il favorito sino alla fine, Rudy Zerbi ha proposto una settimana di riflessioni per la decisione finale.



La sfida più entusiasmante della serata è stata comunque quella tra Emma e Carmen, che dopo la vittoria ha detto: "Rischiavo l'eliminazione e ora ho vinto non ci credo".

Tra gli ospiti Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, Luca Argentero e Il Volo.



Grazie al talent di Maria De Filippi,Canale 5 si aggiudica la prima e la seconda serata rispettivamente con 4 milioni 039 mila spettatori e il 18.80% di share e con 2 milioni 455 mila spettatori e il 19.53% di share.