Amanda Knox conduce uno show su Facebook: "Non uso Tinder perché non mi fido di nessuno"

"Non sarò mai in grado di essere anonima, usare Tinder o fare battute oscene". Amanda Knox ha rivelato come la controversa vicenda giudiziaria legata dell'omicidio di Meredith (e il nomignolo "Foxy Knoxy" che le è stato affibbiato) abbia ancora effetti sulla sua vita. L'americana ne ha parlato durante la prima puntata dello show sulla discriminazione di genere "The Scarlet Letter Reports" che conduce su Watch (piattaforma Facebook), in cui intervista personaggi famosi e vittime di violenza.