Amanda Knox in "tour" nei college Usa: 9mila dollari per parlare di Meredith

Più di 9mila dollari per ogni discorso sull'omicidio di Meredith Kercher. Amanda Knox è impegnata in un "tour" a pagamento nei college americani per parlare del caso del 2007, quando si trovava a Perugia per studiare e la sua coinquilina Meredith Kercher è stata uccisa. La 30enne di Seattle è stata inizialmente incriminata e poi definitivamente assolta. Amanda ha siglato un contratto con un'agenzia che sta organizzando le sue apparizioni.