Amanda Knox, dopo le accuse per omicidio riparte da uno show tutto suo su Facebook

Lo show esplorerà il cosiddetto "public shaming" attraverso una serie di interviste, condotte dalla KnoX, a personaggi come Amber Rose o Daisy Coleman, vittime di stupro. "Mentre ero sotto processo per un omicidio che non ho commesso, il mio pubblico ministero mi ha dipinto come una femme fatale con poteri magici per controllare gli uomini", ha detto Knox in una dichiarazione: "Ho perso anni della mia vita in prigione a causa di stereotipi misogini. In 'The Scarlet Letter Reports', spero di riumanizzare le donne che sono state ugualmente umiliate e vilipese ed elevare lo standard di come si pensa e si parla delle donne in pubblico".