Alessia Marcuzzi a Verissimo: "Sul canna-gate noi non abbiamo mai avuto le prove"

"Sul canna-gate noi non abbiamo mai avuto le prove". Così Alessia Marcuzzi torna a parlare dal salotto di Verissimo dello scandalo che ha travolto l’Isola dei famosi. A pochi giorni dalla finalissima la conduttrice parla a Silvia Toffanin delle difficoltà che lei e la produzione hanno dovuto affrontare dopo il caso Monte-Henger: "Io sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi devo fidare di ciò che mi dice la produzione e i miei autori e mi spiace che questa cosa abbia un po’ assorbito tutto il programma".



A farle più male sono stati invece gli attacchi diretti alla sua persona: "Quando mia figlia mi ha rivelato 'mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona' sono rimasta un po' male. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programma". Infine un commento sullo sfogo con Eva Henger: "Come si dice a Roma 'ho sbroccato'. Credo sia umano, ogni tanto succede, se sono pentita? Sul momento sì perché non mi piace reagire così. Poi mi sono detta ci sta, sono vera, mi sono liberata!".