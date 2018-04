Raimondo Ulloa e donna Francisca de "Il Segreto" ospiti di "Verissimo"

A Verissimo tornano i protagonisti de "Il Segreto", la soap opera spagnola in onda su Canale Cinque. Ospiti del salotto di Silvia Toffanin, direttamente da Puente Viejo, i due personaggi principali donna Francisca Montenegro e Raimondo Ulloa interpretati rispettivamente da Maria Bouzas e Ramón Ibarra. Una storia d’amore tormentata e difficile quella tra i due come lo stesso Raimondo ricorda: "Ha provato a uccidermi attraverso Mauricio, avvelenandomi, dandomi fuoco e attraverso una bomba".



"Ma ci sarà un terzo matrimonio?" Chiede la padrona di casa. "Non c’è due senza tre", risponde donna Francisca che poi aggiunge: "La terza sarà quella buona". E se nella fiction l’amore tra i due rappresenta un filo conduttore delle vicende di Puente Viejo, nella vita reale c’è spazio solo a un grande rapporto di amicizia. "La cosa più preziosa è stata conoscere questo attore meraviglioso e questa persona unica. È il mio migliore amico e ha una moglie meravigliosa che adoro", chiosa donna Francisca che a fine intervista si lascia andare ad un ballo scatenato sulle note di Satisfaction dei Rolling Stones.