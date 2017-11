A "Verissimo" Nek, Max Pezzali e Francesco Renga

Sabato 11 novembre su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. Ospite, in esclusiva, Giulia Michelini protagonista assoluta della fiction “Rosy Abate”, in onda da domenica 12 novembre sempre su Canale 5. Insieme per la prima volta in studio tre grandi nomi della musica italiana Francesco Renga, Max Pezzali e Nek, in tour dal 20 gennaio in tutta Italia.