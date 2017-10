Nek, Max Pezzali e Francesco Renga insieme in tour: "Noi tre, Duri da Battere"

"Saremo sempre sul palco insieme - sottolinea Renga - Non tre scalette di tre artisti, ma tre artisti che si mischiano in una idea centrale. La bellezza - dice Renga - sta proprio nel raccontare tre carriere in uno show unico, con un’unica scaletta, un’unica band senza alcun tipo di divisione".



"Siamo amici prima di tutto - interviene Pezzali - L’idea di condividere il palco nasce anche per dimostrare che nonostante il tempo che passa, i gusti musicali che cambiano, siamo ancora qui. Con due voci così meravigliose se fossi in loro mi chiederei Max come ne esce? Con loro così piacenti e belli io ho il compito di portare gli uomini mentre le donne li adorano io intrattengo".



E Nek aggiunge: "Più che un progetto è un modo di condividere tra di noi e con chi vorrà davanti al palco un percorso: siamo tre individui che sul palco diventano la stessa persona. La strategia in questo progetto viene dopo, è nato dell'amicizia che ci univa". ".



Dopo il tour, un disco? "Non escludiamo nulla. Nemmeno l’idea di presentare il Festival di Sanremo, cui tutto questo è finalizzato: sperare non costa nulla, no?", ironizzano. Sul singolo in rotazione da oggi, invece, spiegano presentando il video in cui si citano Obama, sportivi e astronauti: "Sono personaggi che sono o sono stati dei sognatori, indipendentemente dal fatto che poi il sogno si sia realizzato o no. Se non lotti per qualcosa, non vai da nessuna parte".