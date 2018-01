90 Special, Rocco Siffredi: "Sono tante le tappe che hanno segnato la mia vita"

A 90 Special non poteva mancare uno dei più grandi protagonisti degli anni '90. Attore, regista, produttore, nonché una delle star italiane più conosciute al mondo: Rocco Siffredi. L’attore hard racconta a Katia Follesa e a Nicola Savino del suo successo nell’industria del porno e nell’immaginario del popolo italiano.



Sono tante le tappe che hanno segnato la vita di Siffredi, il lavoro ma anche la famiglia e i figli. Fino al partito dell’amore fondato con Ilona Staller che è finita in Parlamento: “Il partito ha funzionato grazie anche a Riccardo Schicchi che è riuscito a nobilitare il porno - sottolinea Rocco - sia tramite Cicciolina e soprattutto grazie alla grande Moana”. E se Silvio Berlusconi lo dovesse chiamare in politica, Siffredi risponde: “Come potrei dire di no al Cavaliere?”.