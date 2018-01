Il matrimonio di Daniele Bossari è sempre più un evento da diretta televisiva. Al "Grande Fratello Vip" (che poi ha vinto) il conduttore ha chiesto pubblicamente la mano di Filippa Lagerback, sua compagna da 17 anni. E sempre in diretta tv, a "'90 Special" è arrivato l'annuncio della data delle nozze, che saranno l'8 giugno. Un bel venerdì in barba al detto che "di venere e di marte non ci si sposa e non si parte...".