Simpson, arriva il calendario senza veli

09:19 - In tv li abbiamo sempre visti come una tranquilla coppia sposata, ma anche Homer e Marge Simpson hanno le loro fantasie erotiche. Il fotografo aleXsandro Palombo ha dato vita ai sogni inconfessabili dei coniugi in giallo confezionando un calendario ad altissimo tasso erotico. Svestiti i panni di casalinga disperata Marge si lascia andare mettendo in mostra il suo lato più provocante sotto l'occhio complice di Homer.

Sul blog "Humor Chic" il fotografo e illustratore ha pubblicato gli scatti più intimi e privati della coppia simpsonesca. Camicette sbottonate, pose da pin-up e décolleté al vento per la mammina Marge, che stuzzica Homer coinvolgendolo in giochi vietati ai minori, sul divano come in automobile. Un lato trasgressivo e inedito dei "Simpson", che terrà compagnia ai fan maggiorenni per tutto il 2014.