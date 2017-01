Scandalo Simpson: Marge tradisce Homer

11:44 - Problemi di corna nell'inossidabile coppia formata da Marge e Homer Simpson. Nell'episodio finale della 24° stagione (intitolato "Dangers on a Train") a Springfield arriva infatti Ben, un uomo conosciuto da Marge su un sito di appuntamenti. A prestare la voce all'amante virtuale Seth MacFarlane, papà creativo di Griffin e American Dad. Ad introdurre la puntata una sigla-omaggio ispirata al dramma inglese "Downton Abbey".

Per la sigla iniziale dell'episodio la famiglia gialla si trasforma in "Simpton Abbey", regalando un lungo omaggio alla serie drammatica inglese "Downton Abbey". Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie si sono trasformati in gentiluomini e nobildonne di inizio secolo, così chic da servire anche semplici ciambelle su preziosi piatti di ceramica.