Micol Olivieri, shopping da futura mamma

13:08 - Tempo di acquisti per i futuri genitori Micol Olivieri e Christian Massella. La giovane attrice dei "Cesaroni" è stata infatti pizzicata da "Top" in un negozio pre-maman della capitale, mentre si aggirava tra culle e vestitini. Mamma Micol si sta dando da fare per accogliere al meglio la sua Arya, che nascerà ad ottobre e durante lo shopping non perde di vista il "papà", riempiendolo di coccole e baci.

Armata di "lista" la Olivieri si aggira tra gli scaffali, comprando tutto il necessario per il bebé: biberon, giocattoli, accessori per il bagnetto e seggiolini per la pappa. Ad aiutarla con pacchi e buste varie il marito Christian, con cui si è sposata l'11 luglio.