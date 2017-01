Micol Olivieri, abito da sposa e pancione

19:00 - Archiviate le polemiche scoppiate perché rimasta incinta a "soli" 21 anni, Micol Olivieri va avanti e con il suo pancione fa le prove per l'abito da sposa che indosserà al matrimonio con il calciatore 24enne Christian Massella. "Ci sposeremo a luglio all'aperto, - dice l'Alice de I Cesaroni a Diva e Donna - con una cerimonia civile, in un casale in provincia di Roma, nel verde". Ci saranno 140 invitati.

"Ho sempre immaginato così il mio matrimonio perché sono cresciuta in campagna fra gli animali", ha aggiunto.



Poi ha svelato i dettagli del romantico sì che ha detto a Christian: "Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del mio compleanno, l'11 febbraio, quando ancora non sapevo di essere incinta. Avevamo programmato il matrimonio a luglio e quando ho scoperto la gravidanza ho voluto comunque confermare la data; anzi ho accelerato perché so che poi le attenzione saranno tutte per il bambino. Non volevo che il matrimonio passasse in secondo piano".