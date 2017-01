Micol Olivieri: "Io incinta? Si sono scandalizzati"

10:38 - Micol Olivieri, ossia Alice Cudicini protagonista della serie tv "I Cesaroni", ha 21 anni ed è incinta del calciatore Christian Massella. L'attrice è intervenuta a "Verissimo" - che sabato scorso ha segnato il suo miglior risultato stagionale con share del 21.54% su target commerciale - sul tema "Diventare mamma quale l'età migliore". "Sinceramente non pensavo che tante persone si sarebbero scandalizzate per la mia maternità", ha detto Micol.

Micol ha ammesso di non comprendere perché l'opinione pubblica abbia storto il naso alla notizia della gravidanza dal momento che in passato era assolutamente normale fare figli a vent'anni. Poi ha raccontato a Silvia Toffanin del suo amore per Christian nato poco meno di un anno fa. Una relazione nata per istinto, sull'onda della passione.



