"I Cesaroni", Micol Olivieri aspetta un bambino

15:53 - "Sono quasi entrata nel terzo mese e a luglio mi sposo, a Roma, in un casale all'Olgiata". A parlare a Diva e Donna è una radiosa Micol Olivieri, alias Alice Cudicini, una delle protagoniste della serie tv I Cesaroni. Lui si chiama Christian Massella e di mestiere fa il calciatore. Giovanissimi, 21 e 24 anni, i due si conoscono da soli undici mesi ma Micol è sicura: "A pelle ho capito che lui è quello giusto".

"E' successo tutto molto velocemente - ha raccontato l'attrice al settimanale - Se fossimo stati razionali non avremmo fatto le cose così in fretta, ma siamo molto instintivi". E così, nel giro di poco ecco che arriveranno bebè e abito bianco. Christian le ha chiesto di sposarla lo scorso 11 febbraio, giorno del compleanno di Micol, quando ancora non sapevano di aspettare un bambino.



La Olivieri non ha paura di rinunciare alla carriera: "Non ci sarà mai un momento giusto, preferisco avere bambini da giovane". Né che possa essere troppo presto: "Sono molto indipendente, ho sempre bruciato le tappe". Insomma, innamorata, felice e consapevole. E a giudicare dalle foto che li ritraggono insieme, i due sembrano davvero pronti a formare una famiglia felice.