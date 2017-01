Micol Olivieri mostra il pancione nudo

12:18 - Il nome, assicura Micol Olivieri, lo sceglieranno quando nascerà. Ma per ora Alice dei "Cesaroni" - al quinto mese di gravidanza - anticipa che con il suo Christian, che sposerà presto, aspettano una femminuccia. Pancione nudo, felicità alle stelle, la coppia posa per "Diva e Donna" tra coccole e baci: "Nascerà proprio quando andrà in onda la nuova stagione, con quella fiction sono diventata donna".

"Ho preso sei chili e superato un momento di crisi - racconta l'attrice - ho avuto paura per una colica, ma la bambina sta bene. Aspettiamo una femminuccia, anche se per motivi diversi entrambi volevamo un maschietto. Io perché so che quando crescono sono più legati alla madre, Christian perché sperava di poterci giocare al pallone".



La coppia non ha ancora scelto il nome, "ci piacerebbe chiamarla Cheyenne, ma anche Brigitte, Nina, Apollonia...". Micol e Christian si sposeranno a marzo: "I preparativi procedono molto bene, sarà tutto come abbiamo sognato. In uno splendido casale nel verde".