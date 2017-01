Lea Michele: "Sono mezza nuda"

11:32 - Da quando Cory Monteith è morto, la fidanzata Lea Michele non ha più pace. L'attrice di "Glee" non perde neanche un'occasione per ricordare il suo amore e collega, ma la vita continua e così la star ha pensato bene di regalarsi un servizio hot e di affidarsi alle abili mani di Terry Richardson per "V Magazine" di marzo: "I miei amici mi chiamano nonna. Ma la nonna adesso sta andando alla grande ed è mezza nuda".

Insomma, per la 27enne si preannuncia una vera e propria svolta sexy. Lea ha infatti postato le immagini sul suo profilo Instagram: scatti che la immortalano in pose ammiccanti, in cui mostra parti del suo corpo finora tenute ben lontane dagli occhi indiscreti. E pensare che fino a qualche tempo fa la Michele dichiarava di essere "noiosa". Forse adesso si è ricreduta o vuol far ricredere i fan. Ci riuscirà?