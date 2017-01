"Glee": Lea Michele lancia "You're Mine", in memoria di Cory Monteith

10:42 - Lea Michele sta ancora rielaborando il lutto per la scomparsa del fidanzato Cory Monteith, morto nel luglio 2013 all'età di 31 anni. La protagonista di "Glee" gli ha infatti dedicato il singolo "You're Mine", che anticipa il suo album d'esordio "Louder". "Mi fa sentire felice questo brano - ha ammesso Lea al magazine "Elle" - Mi fa pensare a Cory, è la nostra canzone. La ascolto quando penso a lui".

"E' la mia canzone preferita di Louder. E' molto speciale per me e la storia che racconta è vicina a quello che provo io" ha confessato la cantante su Twitter.



Dopo la morte del suo Cory, Lea si è tuffata a capofitto nel lavoro. Oltre all'album, in uscita il prossimo 4 marzo, la Michele ha infatti in cantiere anche un libro dal titolo "Brunette Ambition". Si tratta di una sorta di diario in cui la giovane star ripercorre tutte le difficoltà e gli ostacoli che ha dovuto affrontare dopo la scomparsa del fidanzato; dai momenti di sconforto all'invasione dei media nella sua vita privata.