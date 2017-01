Lea Michele, una "retrospettiva" da urlo

13:00 - Lea Michele ha salutato il 2014 con una cartolina bollente e sensuale, in cui mette in mostra il suo lato B perfetto baciato dal sole. La star di "Glee" è volata con alcuni amici in Messico per festeggiare Capodanno e si è rilassata tra spiagge bianche e mare cristallino, sfoggiando un bikini da urlo. Dopo un 2013 segnato dal lutto del compagno Cory Montheit, per l'anno nuovo Lea ha deciso di voltare pagina e tornare di nuovo a sorridere.

Lo scorso dicembre la cantante ha infatti lanciato il suo primo singolo "Cannonball", brano apri-pista dell'album di debutto "Louder", che dovrebbe uscire il prossimo 28 febbraio.