"Sposati con figli" porta indietro le lancette: il cast si ritrova e si pensa a uno spin-off

12:31 - Il cast storico della sitcom "sposati con figli" si è ritrovato per un giorno a Los Angeles. L'occasione è stata la stella sulla Walk Of Fame concessa a Katey Seagal, protagonista della celebre serie degli anni 80. Da Ed O'Neill a Christina Applegate, c'erano tutti. E ci sono voci di un possibile spin-off con protagonista David Faustino, che nella sit-com era il figlio minore Bud.

Serie di culto qui in Italia, vera e propria istituzione a livello delle più celebri sitcom, negli Usa. "Married... with children" o come nota da noi "Sposati con figli", è andata in onda negli Usa per ben 11 anni, facendosi notare per il tono decisamente poco politically correct di temi e battute.



Il gruppo di attori è ritrovato a Hollywood a 17 anni dalla fine della serie, per festeggiare la stella assegnata a Katey Seagal. Adesso però potrebbe esserci un ritorno del personaggio di Bud, il figlio minore interpretato da David Faustino. Voci vogliono infatti che sia in cantiere uno spin-off (sarebbe in realtà il terzo tratto dalla serie) basato su quel personaggio. E' stata Christina Applegate a farsi sfuggire qualcosa. "Probabilmente faremo qualcosa con Dave - ha detto a E! News -. Non so cosa succederà, anzi, non so proprio se sono autorizzata a parlarne". In quanto a Faustino, ha confermato che si sia qualcosa in balla ma "ancora niente accordi".