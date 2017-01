19 agosto 2014 In Usa le serie tv si tingono di rosa La prossima stagione sarà tutta "girl power": da Kate Walsh a Tea Leoni, ecco chi saranno le protagoniste del piccolo schermo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - La tv americana si tinge di rosa. La prossima stagione, infatti, vedrà come protagoniste le donne. Da Kate Walsh a Patricia Arquette, passando da Viola Davis a Tea Leoni, le vere eroine saranno loro. Diversi i ruoli da interpretare, dall'agente federale, al detective, non mancheranno giudici, studentesse, mamme pronte a tutto e perfino segretarie di stato, per un palinsesto davvero "girl power".

Shonda Rhimes, dopo le serie sui medici (Grey's Anatomy e Private Practice) tenta la fortuna con il legal drama How to Get Away With Murder. Protagonista Viola Davis (già vista al cinema in The Help) che veste i panni della docente Annalise Keating. Tea Leoni torna sul piccolo schermo interpretando Keith Carradine, Segretario di Stato nel tv show Madam Secretary. Debra Messing (Will e Grace), invece, sarà una detective in The Mysteries of Laura.



Kate Walsh (Grey's anatomy e Private Practice) è la protagonista della comedy Bad Judge. Severa in aula ma pronta a scatenarsi non appena sveste la toga, a renderle la vita difficile arriverà un bambino di otto anni...



Tutte da ridere Cristela, sitcom in cui si raccontano le peripezie di una studentessa di legge - ispirata alla vita della protagonista, l'attrice Cristela Alonzo - e Jane the Virgin, dove Gina Rodriguez interpreta una ragazza vergine rimasta incinta a causa di un errore di... inseminazione. Divertente anche Selfie: Eliza Dooley (Karen Gillian) è una giovane donne talmente ossessionata dal voler diventare una web star da aver perso la capacità di avere rapporti nella vita reale...



Dopo le critiche del pubblico per aver abbandonato il ruolo di Izzie Stevens in Grey's Anatomy, torna sul piccolo schermo Katherine Heigl. Niente camice bianco per lei: questa volta interpreta Charleston "Charlie" Whitney Tucker, agente della Cia ha il compito di individuare le più grandi minacce alla sicurezza nazionale e informarne giornalmente la presidente degli Stati Uniti nel nuovo serial della Nbc State of Affairs.

Grande ritorno anche per Patricia Arquette (protagonista di Medium) che sarà la protagonista di Csi-Cyber, uno spin-off di Csi. Attesissimo il drama poliziesco American Crime, che vanta nel cast Felicity Huffman, la Lynette Scavo di Desperate Housewives.