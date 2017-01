"Grey's Anatomy": niente stop per la serie

10:30 - Buone notizie per i fan di "Grey's Anatomy": la serie tv non chiuderà i battenti nonostante l'abbandono di alcuni dei volti storici del cast. Ai Television Critics Association il presidente della ABC Paul Lee ha infatti confermato il pieno sostegno alla creatrice Shonda Rhimes e si è augurato che il medical-drama possa proseguire "ancora per molti anni a venire".

"Shonda Rhimes è una delle più grandi sceneggiatrici della nostra generazione. Sta continuando a scrivere uno show davvero potente - ha dichiarato il presidente della ABC Paul Lee - Ci fa ridere e piangere ogni settimana, lo amo. Penso che dovrebbe andare in onda sul network ancora per molti anni".



Sugli abbandoni di parte del cast, prima fra tutti Sandra Oh (Cristina Yang), e sui dissapori tra Ellen Pompeo e la creatrice, Lee non ha però voluto approfondire e ha liquidato in fretta la questione: "Non so nulla riguardo a questo".