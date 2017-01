Bill Cosby, il "signor Robinson" è pronto a tornare in televisione

13:00 - A distanza di dieci anni dalla fine della serie "Cosby", Bill Cosby, da noi noto soprattutto come protagonista della serie tv "I Robinson", potrebbe tornare in tv. La Nbc ha infatti annunciato che una nuova sitcom è in lavorazione e dovrebbe andare in onda nell'estate, al più tardi l'inverno, del 2015. Cosby, 77 anni, interpreterà il patriarca di una famiglia numerosa.

Dopo lo straordinario successo de "I Robinson", serie andata in onda dal 1984 al 1992 ma replicata ancora oggi anche in Italia, "Cosby", trasmessa tra il 1996 e il 2000, è l'ultima serie che lo ha visto come protagonista.



Dopo di allora solo qualche comparsata, sempre più di rado. Ad allontanare Cosby dal mondo della televisione anche il dramma personale vissuto nel 1997, con l'omicidio del figlio Ennis, ucciso nel corso di un tentativo di rapina. Adesso però sembra che l'attore abbia trovato i giusti stimoli per rimettersi in pista in maniera attiva. La serie al momento è solo alla fase di scrittura, ma il progetto è bene avviato.



Sperando che il suo ritorno abbia maggior successo di quello di Michael J. Fox, avvenuto lo scorso autunno. Dopo i fasti de "La famiglia Keaton" e "Spin city", l'attore di "Ritorno al futuro" è tornato con uno show a suo nome, ma questo è stato cancellato dopo pochi mesi a causa dei bassissimi ascolti.