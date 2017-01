Raven-Symoné, la piccola Olivia Robinson si trasforma in una femme fatale

13:31 - Nell'immaginario collettivo è ancora la piccola Olivia dei "Robinson", ma Raven-Symoné è cresciuta e alla soglia dei 30 anni è una donna sensuale e provocante. L'ex bimba della tv ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui mostra il prosperoso décolleté e le gambe nude, velate da una gonna pareo. La trasformazione in "panterona" è documentata anche da una clip, in cui si vede l'attrice durante tutte le fasi di trucco e parrucco.

Per la metamorfosi Raven si è affidata ad un team di esperti: lo stylist Jason Sky, la make-up artist Ella Arreola, il fotografo Bruce Talbot e l'hairdresser Candace Bossendorfer. Il risultato ha lasciato soddisfatta anche l'attrice, che li ha ringraziati per l'ottimo lavoro: "Mi hanno fatto sorridere dalla testa ai piedi".