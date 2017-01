"Amici 13", Oscar Valdeès Carmenates: "Anche se eliminato lavorerò"

07:33 - La sua partecipazione ad "Amici 13" è stata fulminea. Il ballerino cubano Oscar Valdeès Carmenates ha vinto a febbraio una sfida con la titolare Greta, conquistando quasi subito la maglia verde per il serale. "Non mi aspettavo di essere eliminato sabato scorso", dice a Tgcom24. Ma poi Oscar si dice fiducioso per il futuro: "Ci sono delle proposte concrete di lavoro".

Oscar appena è arrivato in Italia da Cuba ha deciso di tentare i provini ad "Amici": "Ero venuto per entrare in qualche compagnia - spiega - ma poi mi hanno parlato di questo programma speciale e mi sono detto perché non provare? E passo dopo passo è andata benissimo".



Il ballerino non nasconde l'amarezza per essere stato eliminato: "In quel momento non ho capito bene cosa sia successo. Onestamente non mi aspettavo di uscire e avrei quantomeno voluto una motivazione per questa eliminazione. Ma va bene lo stesso. Ora sono a Roma e sto pensando di partecipare ad audizione e valutare proposte lavorative. Non voglio fermarmi".



Forse non tutti lo sanno ma c'è un'altra grande passione che Oscar coltiva da sempre: "Il calcio. Eh sì a me piace moltissimo ma ho sempre saputo e avuto la sensazione di non essere molto bravo. Così ho comunque scelto la danza, un vero e proprio colpo di fulmine che ho avuto a dieci anni!".