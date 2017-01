"America's Got Talent", Heidi Klum bacia un fortunato... maialino

14:41 - Non capita tutti i giorni di ricevere un bacio sulle labbra da Heidi Klum, specie se sei un maialino. La top model è infatti salita sul palco di "America's Got Talent" per congratularsi con Mudslinger, questo il nome del fortunato suino, per le sue doti di calciatore e golfista. "Ho sempre voluto baciare un maiale" ha esclamato la Klum, prima di salire sul palco e fargli prendere un biscotto direttamente dalle sue labbra.

Accompagnato dal suo allenatore John, un ingegnere aerospaziale con la passione per gli animali, il maiale ha dimostrato un talento naturale per gli sport: prima mandando in buca con il naso una pallina da golf e poi facendo gol con il muso.



Le sue doti atletiche non sono passate inosservate al giudice Heidi Klum che dopo aver scherzato sul fatto di "averne già incontrati di tipi come lui" è salita sul palco per baciarlo. Il porcellino - forse per rendersi più interessante agli occhi della top - all'inizio ha ignorato le attenzioni di Heidi, ma alla fine si è convinto e ha preso il bocconcino dalla sua bocca.