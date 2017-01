Heidi Klum nuda in uno scatto b/n

11:51 - "Photo blast from the past: Splitternackt!", cinguetta Heidi Klum, "Foto dal passato, completamente nuda". La modella tedesca pubblica uno scatto del 2009 in cui posa per Russell James senza veli sfoggiando le sue curve perfette. Ma a 40 anni la top è ancora super sexy, come mostrano le foto in topless e bikini delle sue vacanze...

Nelle ultime settimane in effetti Heidi si è dilettata sul social condividendo una serie di scatti piccanti mentre si fa baciare dal sole, il seno appena coperto dalle mani, il ventre piatto e il lato B col segno del costume. Anche le foto revival sembrano piacere molto alla sexy modella, che pesca nel passato per recuperare scatti memorabili d'antan in un eccesso autocelebrativo. Da quando è finito il suo matrimonio con Seal ed è cominciata la love story con la sua guardia del corpo Martin Kristen, la top sembra più bella e felice. A 40 anni appena compiuti la Klum, che è madre di ben 4 figli, è ancora in splendida forma e le sue curve mozzafiato, che lei pare ami sfoggiare con e senza veli, non hanno niente da invidiare a quelle delle sue colleghe più giovani.