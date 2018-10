"Uomini e Donne": Rocco di Perna ex concorrente del trono over si è suicidato

Ex protagonista del parterre over di "Uomini e Donne" Rocco Di Perna è morto sabato pomeriggio. L'uomo, 78 anni, si sarebbe lanciato dal balcone della suo appartamento al terzo piano a Foggia. A darne notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma e suo grande amico. Di Perna era stato cavaliere nello studio di Maria De Filippi nel 2013.