29 settembre 2014 "Uomini e Donne", Emanuele presenta la nuova fiamma Sonia Volta pagina dopo la storia con la tronista Anna Munafò, ma è polemica con le fan

11:39 - Alla fine Emanuele Trimarchi è uscito allo scoperto e ha presentato la sua nuova fiamma. L'ex corteggiatore di "Uomini e Donne" dopo la storia con la tronista Anna Munafò volta pagina con la bella Sonia. Posta le foto insieme su tutti i social network: "Sì, lei fa parte della mia vita!! Ora che vi ho reso partecipi della mia vita privata evitiamo paragoni e commenti sgradevoli, non servono grazie" e scatena subito la polemica con le fan.

Già, perché non tutte le ammiratrici la prendono bene e attaccano subito Sonia. Così tocca sempre a Lele difendere il nuovo amore: "La mia storia con Anna è finita da mesi, dov'è la mancanza di rispetto? Perché sono stato falso?! A voi non è mai successo di finire una storia e dopo tempo riscoprire un sentimento forte in un altra persona?".



L'ex corteggiatore non accetta "le sentenze" e tuona: "Come vi permettete ad offendere una ragazza che neanche conoscete, a tutte queste persone posso dire soltanto una cosa siete delle grandi MALEDUCATE". Intanto la Munafò tace e su Facebook preferisce parlare di un incendio che ha colpito Milazzo...