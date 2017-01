"Uomini e Donne", è finita tra Anna ed Emanuele

10:19 - Anna Munafò voleva già convivere, ma Emanuele Trimarchi non era pronto. E' già finita la storia tra la bella ex tronista e l'aitante corteggiatore di "Uomini e Donne". Davanti a Maria De Filippi si erano giurati amore eterno, ma da subito qualcosa non ha funzionato. Dopo la separazione, i due si sono confrontati in studio. Tra lacrime e accuse.

Se Maria si mostra sorpresa, per Gianni Sperti era tutto "previsto". La differenza di età si è fatta sentire, così Emanuele all'ultimo si è tirato indietro. "Non era finto - ha detto Anna - diciamo che aveva altre priorità, mentre io facevo progetti lui si allontanava, pensate che dopo il viaggio lui ha iniziato a lavorare e non ci siamo più visti!".



Per Tina avrebbe "fatto meglio a dire di no", mentre Emanuele ribadisce che "una volta fuori dalla trasmissione tutto è cambiato". Anche se Anna dice di volergli ancora bene: "Ma dopo averlo sentito parlare anche di un figlio insieme, penso che dovrebbe dare il giusto peso alle sue azioni e alle sue parole". Insomma, pensavano fosse amore...