Anna Munafò: "Emanuele pensava solo al lavoro"

13:08 - Lo sguardo triste, un look monacale, le lacrime che a malapena riesce a trattenere. Si sono lasciati quasi subito dopo la scelta a "Uomini e Donne" e adesso l'ex tronista Anna Munafò spiega i motivi dell'addio con Emanuele a "Pomeriggio Cinque". "Non ci vedevamo più per colpa del lavoro, forse non pensava solo ai soldi e alle serate ma le sue priorità erano diverse dalle mie. Le parole vanno via col vento, sono i fatti che contano", attacca.

"Non ci vedevamo mai perché lui doveva lavorare - spiega Anna -. Avevamo un ultimo lavoro da fare insieme, lì abbiamo parlato come due persone mature, con il sorriso come ci siamo conosciuti, ci siamo lasciati. Ho sempre detto che essendo un ragazzo giovane alle prime armi con il mondo dello spettacolo era normale che non volesse più uscirne. Sono andata contro tutto e tutti, contro me stessa, e ho fatto questa scelta. Ho seguito il cuore".



La risposta dell'ex corteggiatore non si è fatta attendere: "Il motivo scatenante è stata l’incompatibilità tra due persone. Io dicevo bianco, lei diceva nero. Avevamo due mentalità differenti. Avendo 29 anni, lei aveva bisogno di una situazione stabile. Sembra che la colpa sia stata solo mia, che non ho voluto più star con lei. Però, diciamo che è finita dopo il viaggio che abbiamo fatto per il programma. Forse ero infatuato. Oggi non penso a lei. Sto cercando la persona che faccia per me". La parola torna quindi alla Munafò: "Non sono triste e depressa. Sono caduta e ho imparato a rialzarmi. Penso al mio presente e a tutto ciò che verrà".