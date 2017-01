"Tu si que vales", secondo appuntamento con il talent del sabato sera

Sul palco anche per questa puntata ci saranno concorrenti di qualunque età e nazionalità e con qualsiasi tipo di performance, che si metteranno in gioco con l’intento di mostrare il proprio valore artistico e creativo, tutti con un’inesauribile voglia di stupire e la speranza di sentirsi dire “Tu si che vales”!



Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari sono pronti anche questa settimana a divertirsi valutando le performance in gara. Muniti di bacchetta magica avranno il potere di diminuire il tempo delle performance a seconda del valore che attribuiscono alla prestazione. A fare da contraltare ci sarà la giuria popolare, capitanata dalla Venier, anche lei munita di bacchetta magica, che avrà il potere di rovesciare il verdetto dei giudici.



Chi vuole mostrare il proprio talento in questa terza edizione può ancora farlo attraverso l’iscrizione sulla piattaforma multimediale Witty Tv al link: http://www.wittytv.it/casting-tsqv/