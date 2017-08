"Tu si que vales", Belen sarà affiancata da Castrogiovanni e Sakara

In anteprima, il settimanale "Chi" rivela le novità legate alla nuova edizione di "Tu si que vales". Accanto a Belen non vedremo più lo chef Simone Rugiati, ma ci saranno due campioni dello sport: il lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara e l'azzurro di rugby Martin Castrogiovanni. Confermato il resto del cast con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Mara Venier in giuria.