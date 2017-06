Mara Venier: "Altro che riposo dalla tv, torno a Tu si que vales"

Incontriamo la conduttrice alla presentazione milanese della collezione Mara Venier per Luisa Viola. Mara è raggiante, con la sua risata contagiosa che mette di buon umore. Non ha passato un momento bello dopo la morte della madre due anni fa, che era "il senso della vita". Ma le cose ora vanno decisamente meglio: il figlio Paolo l'ha resa nonna per la seconda volta restituendole il sorriso, la linea di moda va a ruba, il marito Nicola Carraro è sempre al suo fianco riempendola di amore e attenzioni, la gente comune la ama e presto tornerà sul piccolo schermo.



Mara cosa farai questa estate?

Intanto avevo detto che non avrei lavorato e invece si ritorna con grande gioia a "Tu si que vales". E' un programma che amo moltissimo. Cominciamo a registrare adesso, avevo già fatto i biglietti per Santo Domingo e invece devo buttarli via (ride, ndr). Non ci pensavo più tanto, dopo tre anni di grandissimo successo mi sono detta magari stanno pensando a qualcun altro. Poi invece settimana scorsa ho sentito Maria e mi ha detto: 'ma sei pazza? ma quando mai!'... così ho accettato subito.



Perché ha successo la trasmissione?

Il programma è popolare, piace ai grandi e ai piccini. Grazie alla trasmissione ho preso quella fetta di pubblico dei ragazzi, ed era impensabile per me. Il mio pubblico, soprattutto quello delle "Domeniche In", era adulto, fatto di signore.



A proposito di "Domenica In", hai pubblicato su Instagram un post per Massimo Giletti dopo che hanno cancellato l'Arena...

Sì, esatto, di solidarietà.



Rara la solidarietà nel mondo dello spettacolo

Lo so bene, mi sono stati tolti dei programmi che facevano grandi ascolti e non ho mai detto una parola, ma neanche nessuno si è esposto a dire 'però è un peccato'. La vita è così, non me la prendo più di tanto, perché ti possono togliere i programmi, ma l'affetto che il pubblico mi dimostra quotidianamente non me lo toglie nessun direttore generale o di rete.



Tornando a Giletti...

Mi dispiace perché l'Arena è nata in una mia Domenca In, che ho fatto con Paolo Limiti e che mi manca tanto (piange,ndr). L'Arena è uno spazio che avrei dovuto condurre io ma proposi a Massimo di farlo lui, perché aveva un taglio giornalistico. Mi dispiace molto non vederlo, perché lo seguivo, Giletti è cresciuto tantissimo, è un numero uno. Per onestà intellettuale ed amicizia ho fatto questo post. Gli voglio bene.



Perchè si cancella un programma che funziona?

Non lo so, queste domande bisogna farle a chi di dovere. E' curioso che un programma che porta ascolti e pubblicità poi venga cancellato. Sono scelte editoriali che sinceramente non capisco.