"The Wall", torna in prima serata il game show condotto da Gerry Scotti

Uno studio spettacolare al cui centro svetta un muro alto più di 12 metri, grosse sfere che cadono veloci come in un flipper gigante e una grande dose di coraggio. Sono questi gli ingredienti che rivedremo nel gioco che può cambiare la vita dei concorrenti grazie al montepremi che in ogni partita può raggiungere la cifra da brivido di un milione e mezzo di euro.



Nelle nuove puntate in prime-time il meccanismo resta invariato: si partecipa in coppia e i due concorrenti devono essere legati da un vincolo familiare. In ogni puntata gareggeranno due diversi team di concorrenti, introdotti da un filmato che ne racconterà la loro storia e i loro progetti.



Per la puntata d’esordio sfideranno il muro anche due concorrenti d’eccezione: Barbara D’Urso e Simona Izzo, conduttrice e opinionista del prossimo Grande Fratello. Loro obiettivo è quello di vincere il montepremi più alto possibile per devolverlo ai progetti della "Fabbrica del Sorriso".