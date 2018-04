C’è Posta per Te, le lacrime di Gerry Scotti

Gerry Scotti è il primo ospite dell’ultima puntata di "C’è posta per te" dove una madre siciliana, Nunzia, manda la posta al figlio Francesco che si è sottoposto a un trapianto per aiutarla a guarire dal linfoma di Hodgkin che le è stato diagnosticato quando lui aveva solo 20 anni. Il celebre conduttore si commuove più volte ascoltando le parole della donna e non riesce a trattenere le lacrime. "Che bel ragazzo che sei Francesco. Io mi commuovo spesso ma sono entrato con una luce negli occhi perché questa che ho appena sentito è una bellissima storia d'amore e di speranza" dice Scotti che poi piange nuovamente ricordando i suoi genitori scomparsi improvvisamente. Subito dopo dice al ragazzo: "Hai fatto la cosa più bella che un figlio potesse fare per sua madre". L'ultima battuta invece è dedicata a Nunzia: "Ho visto la faccia e il sorriso di tuo figlio, prendi e buttalo via quel senso di colpa".