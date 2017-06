"The Assassination of Gianni Versace", le prime immagini ufficiali della serie tv

Cresce l'attesa per "The Assassination of Gianni Versace", la seconda stagione di "American Crime Story" che ha soffiato il posto agli episodi incentrati sull'uragano Katrina (slittati alla terza stagione). La serie tv dovrebbe andare in onda all'inizio del 2018 e "Entertainment Weekly" ha pubblicato in esclusiva le prime immagini ufficiali dei protagonisti Ricky Martin, Penelope Cruz, Édgar Ramírez e Darren Criss.