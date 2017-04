Ricky Martin nei panni del compagno di Versace in “American Crime Story”

Per Martin non è la prima volta sul set. Con Murphy ha già collaborato in "Glee", interpretando nel 2012 l’insegnante di spagnolo di Will, e sul piccolo schermo il cantante aveva fatto numerose incursioni anche nel suo passato recitando in alcune telenovele, tra gli anni '80 e '90, tra cui "General Hospital". Versace fu ucciso con due colpi di pistola il 15 luglio 1997 nella sua villa a Miami Beach e per l'omicidio fu accusato e condannato Andrew Cunanan. Antonio d'Amico, all'epoca compagno dello stilista già da 15 anni, non fu mai del tutto convinto che il responsabile fosse Cunanan, a suo parere solo esecutore con altrui mandante. Ma la questione non fu mai approfondita veramente, la famiglia accettò la versione ufficiale e il caso fu presto chiuso.